Od premiery pierwszego sezonu "The Bear" stał się jedną z najbardziej docenianych produkcji telewizyjnych ostatnich lat. Serial zdobył aż 11 nagród Emmy za drugi sezon – to rekord wśród komedii (choć "The Bear" jest bardziej dramatem niż komedią) w jednym roku – oraz tytuł Programu Roku przyznawany przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI) przez trzy lata z rzędu. Lista wyróżnień obejmuje również Złote Globy, nagrody Gildii Aktorów, Scenarzystów i Reżyserów, Critics Choice czy prestiżowe Peabody Awards.

Kiedy premiera 4. sezonu "The Bear"? Jest już zwiastun

W centrum tego serialu kulinarnego znajduje się Carmen "Carmy" Berzatto ( Jeremy Allen White ), młody szef kuchni z traumami, który po powrocie do rodzinnego Chicago próbuje przekształcić podupadający bar z kanapkami w restaurację z prawdziwego zdarzenia – tytułową The Bear.

Czwarty sezon "The Bear", którego oficjalny zwiastun właśnie zaprezentowano, zapowiada się intensywnie. To nie będzie już tylko walka o przetrwanie nowego lokalu – to dążenie do doskonałości, podejmowanie trudnych decyzji i pytanie o to, co naprawdę warto ocalić. Twórcy zapowiadają nowe wyzwania, jeszcze więcej emocji i pogłębienie relacji między bohaterami.