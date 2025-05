Polski bób już w sklepach, lepiej go nie jeść. Oto dlaczego

Wiele osób żartuje, że bób to sezonowe warzywo narodowe Polaków. Uwielbiamy go, ale znacznie mniej lubimy za niego płacić. Cena to nawet 40 zł za kilogram! Ekspert z Bronisz radzi chwilę poczekać, aż ceny spadną, i proponuje równie smaczną i zdrową alternatywę. Oto, dlaczego nie musicie się spieszyć.