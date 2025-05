We wrześniu 2015 r. Trenneborg po raz drugi spotkał się z Isabel Eriksson. Na randkę w jej mieszkaniu przyniósł szampana i truskawki nasączone silnym środkiem psychoaktywnym. Gdy 30-latka straciła świadomość, zatarł ślady i wywiózł ją do schronu.

W bunkrze Trenneborg traktował Isabel Eriksson jak projekt: przeprowadzał badania, rozdawał książki o przemocy wobec kobiet, chwalił się "pokojem tortur", straszył bronią i przerażającymi maskami. Jednocześnie wymagał, by gotowała mu posiłki, spała na jego ramieniu i "z czasem go polubiła". Sporządził kontrakt, który groził każdą kolejną karą w postaci dodatkowych lat odosobnienia, chwalił się też planami porwania kolejnych kobiet.

Szwedka szybko zrozumiała, że gdyby Martinowi coś się stało, to na zawsze zostałaby zamknięta w bunkrze. Tylko on wiedział, gdzie przebywa i tylko on mógł ją uwolnić. Postanowiła więc zyskać jego zaufanie. Udało się tak dobrze, że po kilku dniach Trenneborg uznał, iż przyprowadzi Isabel… na komisariat, wierząc, że "ukochana" potwierdzi jego wersję wydarzeń. To był początek jego końca.