Bracia mówią, że to właśnie dlatego zamordowali swoją matkę i ojca, Kitty i Josego Menendezów, w 1989 roku. Mieli wręcz obawiać się o swoje życie. Prokuratorzy przekonywali jednak, że młodzi mężczyźni zastrzelili rodziców, ponieważ zależało im na ich wielomilionowym majątku.

Ostatecznie bracia Menendez zostali uznani za winnych morderstwa pierwszego stopnia i usłyszeli wyrok skazujący na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Odsiadują go w więzieniu w San Diego w Kalifornii, a wyrok do dziś budzi ogromne kontrowersje.

Przypomnijmy, że w Lyle'a Menendeza wcielił się Nicholas Alexander Chavez ("Szpital miejski), a w Erica – Cooper Koch ("They/Them"). Ich matkę Kitty Menendez zagrała nominowana w 2000 roku do Oscara za "Nie czas na łzy" Chloë Sevigny. Z kolei w roli Josego Menendeza oglądamy hiszpańskiego gwiazdora Javiera Bardema, laureata Oscara za "To nie jest kraj dla starych ludzi".

Seriale true crime podobne do "Potworów: Historii Lyle'a i Erika Menendezów".

Hit Netfliksa cię wciągnął i masz ochotę na inne seriale true crime o szokujących i głośnych sprawach kryminalnych oraz kontrowersyjnych wyrokach? Spieszymy z pomocą! Oto siedem fabularnych tytułów podobnych do "Potworów: Historii Lyle'a i Erika Menendezów".

Bardzo plecamy też "American Crime Story - Sprawę O. J. Simpsona" oraz "American Crime Story: Zabójstwo Versace" (to seriale również wyprodukowane przez Ryana Murphy'ego), a także "The Act" i "Des" , które nie znalazły się na naszej liście, tylko dlatego, że nie są obecnie dostępne w Polsce.

7. Ogrodnicy (2021)

"Ogrodnicy" to brytyjski miniserial z 2021 roku, oparty na prawdziwej historii morderstwa dokonanego przez Susan i Christophera Edwardsów (laureatka Oscara Olivia Colman i Daniel Thewlis z "Harry'ego Pottera"). Ta niepozorna angielska para zabiła rodziców Susan, a zwłoki zakopała w swoim przydomowym ogrodzie w Nottingham. Swoją tajemnicę ukrywali przez 15 lat.

To nietypowy serial true crime, bo utrzymany jest w stylistyce czarnej komedii, ociera się też o surrealizm. Koncentruje się nie tylko na motywach tej szokującej zbrodni, ale również na psychologicznych aspektach związku małżonków oraz ich fantazjach, które obojgu pomagają uciec od rzeczywistości.

6. Pod sztandarem nieba (2022)

To właśnie w tej zamkniętej grupie doszło do morderstwa, które wstrząsnęło całym krajem. Serial nie tylko odkrywa tło tej zbrodni, ale również wprowadza widzów w świat mormonizmu. Produkcja wywołała zresztą spore kontrowersje wśród wielu wyznawców tej religii.

5. Dirty John: The Betty Broderick Story (2020)

"Dirty John: The Betty Broderick Story" z Amandą Peet i Christianem Slaterem to drugi sezon antologii "Dirty John", którą otworzył tytułowy serial z 2018 roku. Opowiada o jednym z najgłośniejszych rozwodów w historii USA , który zakończył się podwójnym morderstwem.

4. Schody (2022)

Historia śmierci Kathleen Peterson i jej procesu mogłaby spokojnie posłużyć za inspirację dla twórcy kryminałów – jest bowiem nieprawdopodobna i pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Co jednak najważniejsze, wydarzyła się naprawdę, co doskonale wiedzą widzowie znakomitego serialu dokumentalnego "Schody" (dostępnego na Netfliksie).

Twórcy fabularnego miniserialu z Colinem Firthem i Toni Collette również zgłębili sprawę Michaela Petersona, oskarżonego o zabójstwo swojej żony, oraz tragicznej nocy z 9 grudnia 2001 roku, kiedy Kathleen zmarła – według Michaela w wyniku upadku ze schodów. Serial przedstawia także szeroko komentowany proces (a cała sprawa łącznie ciągnęła się 15 lat) i ponownie zadaje pytanie: czy Michael zabił żonę, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku?

3. Wąż (2021)

Opowiada o: francuskim seryjnym mordercy Charlesie Sobhraju, który w latach 70. XX wieku zamordował co najmniej 20 turystów w Azji Południowo-Wschodniej

"Wąż" to brytyjski serial oparty na prawdziwej historii Charlesa Sobhraja, seryjnego mordercy działającego w latach 70. w Azji Południowo-Wschodniej. Sobhraj – znany jako "Wąż" ze względu na swoje manipulacje i ucieczki – uwodził, okradał i mordował młodych zachodnich turystów podróżujących tzw. Szlakiem Hippisów.

2. "Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

Głośny "Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" jest w sumie najbliższy produkcji Netfliksa o braciach Menendezach. To bowiem ta sama antologia "Potwór" ("Monster"), której autorami są Ryan Murphy i Ian Brennan. Serial cieszył się ogromną oglądalnością, ale budził też ogromne kontrowersje.

1. Candy: Śmierć w Teksasie (2022)

Serial "Candy: Śmierć w Teksasie" oparty jest na historii Candy Montgomery (Jessica Biel), która prowadzi ułożone życie żony, matki i gospodyni domowej w Wylie w Teksasie. Jej romans z przyjacielem z kościoła doprowadza jednak w 1980 roku do makabrycznego zabójstwa: Candy zabija swoją przyjaciółkę Betty Gore (Melanie Lynskey). Ale jak się tłumaczyła?

To historia, która nie mieści się w głowie, ale wydarzyła się naprawdę. Kontrowersyjny wyrok sprawie Candy Montgomery do dziś dzieli (nie tylko) Amerykanów. Dodajmy, że te same nieprawdopodobne wydarzenia przedstawia miniserial "Miłość i śmierć" z Elizabeth Olsen. O sprawie przeczytamy również w reportażu "Bardzo spokojna okolica. Zbrodnia w Teksasie" Jima Atkinsona i Johna Blooma.