Po nich ciężko będzie ci zasnąć. Oto 7 najlepszych seriali true crime według widzów

1. Przeklęty: Życie i śmierć Roberta Dursta

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 88 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

"Przeklęty: Życie i śmierć Roberta Dursta" (ang. "The Jinx") to amerykański serial dokumentalny o Robercie Durście, multimilionerze i spadkobiercy imperium nieruchomościowego, który został skazany na dożywocie za morderstwo swojej przyjaciółki Susan Berman w 2000 roku.

Zanim jednak Durst stanął przed sądem, od wielu lat podejrzewano go o udział w sprawie zaginięcia jego żony na początku lat 80.

Serial stał się bardzo popularny m.in. ze względu na szokujący finał pierwszego sezonu. Pod koniec szóstego odcinka Durst poszedł do łazienki, jednak nie był świadomy tego, że jego mikrofon wciąż nagrywa. Co usłyszeli producenci (oraz widzowie)? Nie będziemy spojlerować, ale ta krótka i porażająca scena na długo zostaje w głowie.

2. Making a Murderer

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

Został skazany za gwałt, którego nie popełnił. Po 18 latach odsiadki wyszedł z więzienia i tym razem został oskarżony o morderstwo. W pierwszym sezonie "Making a Murderer" przedstawiono relację z lat 1985-2007, kiedy po raz pierwszy aresztowano i skazano Stevena Avery'ego, potem wypuszczono z więzienia i... znowu zatrzymano.

Po odsiedzeniu wyroku za napaść na tle seksualnym Avery został skazany za morderstwo Teresy Halbach w 2005 roku. Serial poświęca także uwagę siostrzeńcowi mężczyzny, Brendanowi Dasseyowi, którego osadzono jako współwinnego zabójstwa Halbach.

Twórcy "Making a Murder" mogą pochwalić się czterema nagrodami Primetime Emmy na swoim koncie. W odpowiedzi na produkcję do Białego Domu wysłano petycję z prośbą o ułaskawienie Avery'ego. Znalazło się pod nią ponad 500 tys. podpisów.

3. Brudna forsa

Ocena na IMDb: 8,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 90 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,5/10

"Brudna forsa" Netfliksa zgłębia kwestię chciwości i korupcji na świecie. W dwóch sezonach serialu, którego producentem był laureat Oscara Alex Gibney, poznajemy aż dwanaście spraw dotyczących finansowych przestępstw i oszustw.

Odcinki poświęcone są m.in. skandalowi emisyjnemu Volkswagena, wielkiej kradzieży kanadyjskiego syropu klonowego, nielegalnemu wydobyciu złota w USA, Donaldowi Trumpowi oraz prania brudnych pieniędzy przez HSBC na rzecz kartelu Sinaloa i Hezbollahu.

4. The Keepers

Ocena na IMDb: 8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,5/10

"The Keepers" to jeden z najbardziej szokujących seriali dokumentalnych true crime, które znajdziemy na platformie Netflix. Skupia się na sprawie zakonnicy z miasta Baltimore w stanie Maryland, 27-letniej Cathy Cesnik, która zaginęła w 1969 roku. Niedługo później odnaleziono jej okaleczone ciało. Kto zabił siostrę i co z jej zabójstwem ma wspólnego pedofilia w Kościele?

Twórcy zapowiadali siedmioodcinkowy miniserialu jako "opowieść, która wykracza poza śmierć nauczycielki". W odpowiedzi na hit Netfliksa archidiecezja Baltimore zaprzeczyła zarzutom, zgodnie z którymi miała wiedzieć o wykorzystywaniu seksualnym uczniów przez księdza Anthony'ego Josepha Maskella.

5. Schody

Ocena na IMDb: 7,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 82 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3/10

W serialu dokumentalnym "Schody" przybliżono sprawę 15-letniego procesu sądowego amerykańskiego pisarza Michaela Petersona, którego skazano za zamordowanie swojej drugiej żony, Kathleen Peterson.

Od czego się zaczęło? "W 2001 roku na numer alarmowy zadzwonił rozdygotany mężczyzna. Błagał o pomoc dla żony, która spadła ze schodów i leży w kałuży krwi. Kobieta zmarła, ale niespodziewanie mężczyzna został oskarżony o morderstwo. Są przesłanki wskazujące na to, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Michael Peterson był kochającym mężem, ojcem, autorem wielu książek, felietonów w gazetach i walczył na wojnie w Wietnamie, ale potajemnie prowadził też drugie, niezbyt chwalebne życie" – pisaliśmy wcześniej w naTemat.

6. Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego

Ocena na IMDb: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 76 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10

"Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego" to podzielony na cztery odcinki serial, w który stworzono na podstawie trwających ponad 100 godzin wywiadów z Tedem Bundym. W materiałach archiwalnych seryjny morderca opowiada o popełnionych przez siebie zbrodniach, a także prywatnym życiu. To wnikliwy portret psychologiczny jednego z najsłynniejszych psychopatów na świecie.

Bundy miał na rękach krew wielu kobiet (potwierdzono, że zabił 30 osób w siedmiu stanach między 1974-1978 rokiem). Za swoje zbrodnie został skazany na karę śmierci. Jego egzekucja odbyła się 24 stycznia 1989 roku w więzieniu stanowym na Florydzie.

7. Król tygrysów

Ocena na IMDb: 7,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 83 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,2/10

"Król tygrysów" to siedmioodcinkowa produkcja Netfliksa opowiadająca o Joe Schreibvogelu, kontrowersyjnym hodowcy egzotycznych zwierząt znanym pod pseudonimem Joe Exotic.

"Serial rozpoczyna się jak opowieść o utopijnym parku G.W. Zoo z dużymi kocurami, do której ludzie walą drzwiami i oknami. Pierwsze wrażenie szybko zapada w niepamięć, z każdym kolejnym odcinkiem jesteśmy coraz bardziej wściekli, a z dziwacznego programu przyrodniczego, serial staje się dokumentem sądowym" – napisał w naTemat Bartosz Godziński.

W 2019 roku Joe Exotic został skazany na 22 lata więzienia za popełnienie 17 przestępstw federalnych dotyczących wykorzystywania zwierząt. Wśród nich znalazły się również dwie sprawy zlecenia morderstwa.

