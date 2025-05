Ramaphosa przybył do Waszyngtonu z nadzieją na poprawę relacji z USA i rozmowy o handlu. Donald Trump jednak przeszedł do "ataku". Zaprezentował nagranie pokazujące białe krzyże, według niego symbolizujące groby zamordowanych białych farmerów oraz fragmenty przemówień południowoafrykańskich polityków, w tym Juliusa Malemy. Prezydent USA zasugerował jego aresztowanie.

Nagranie pochodziło z protestu z września 2020 roku, zorganizowanego po zamordowaniu dwóch osób na farmie. Krzyże, jak wyjaśnił organizator protestu w rozmowie z południowoafrykańskimi mediami, miały symbolizować wszystkich farmerów, którzy zginęli na przestrzeni lat – nie były to prawdziwe groby.

– Mamy wielu ludzi, którzy czują, że są prześladowani i przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych – powiedział Trump. – Więc bierzemy z wielu… miejsc, jeśli czujemy, że dochodzi do prześladowań lub ludobójstwa – dodał, odnosząc się do białych rolników z RPA.