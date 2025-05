Jak przechowywać truskawki? Ten błąd pozbawia je smaku

Prawda jest taka, że truskawki najlepiej smakują zaraz po zerwaniu. I najlepiej byłoby zjeść je od razu. Często jednak nie mamy możliwości zjeść wszystkich na raz. Co wtedy?

Tu pojawia się najczęstszy błąd: mycie owoców od razu po przyniesieniu do domu. Woda to wróg truskawki. Zawilgocone owoce błyskawicznie zaczynają pleśnieć i gnić, a ich smak przypomina raczej rozmrożone wspomnienie lata niż coś, co chcesz położyć na serniku.