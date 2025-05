Polacy nowymi Niemcami. Nasi seniorzy nie chcą klasycznego all inclusive

Jeszcze kilka lat temu widząc seniora na wycieczce wiele osób w ciemno obstawiało, że to Niemcy. To właśnie ta nacja była znana z zamiłowania do podróży mimo podeszłego wieku. Teraz jednak sytuacja się odwraca, a w podróże życia ruszają polscy seniorzy. Wiadomo, które kierunki wybierają.