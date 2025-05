Informację o śmierci Marcina Wachowicza przekazali jego współpracownicy we wpisie na Facebooku. Restaurator odszedł 18 maja 2025 roku, miał 52 lata.

"Marcin był nie tylko założycielem i liderem – był sercem i iskrą, która rozpalała w nas energię do działania. Każdego dnia inspirował nas swoją wizją, odwagą, bezkompromisową pasją do życia i tworzenia. To dzięki Niemu AïOLI stało się czymś więcej niż restauracją. Stało się społecznością. Miejscem spotkań, idei, ludzi" – czytamy w poście AïOLI Cantine Bar Café Deli.