– Nie, to w ogóle nie ma mowy. Po tym wszystkim, co ja się dowiedziałam. Ten człowiek mieszka w ostatniej klatce w tym domu, ten pan Jerzy – stwierdziła inna z sąsiadek, pytana o to, czy zagłosuje na Karola Nawrockiego. Należy dodać, że pan Jerzy przybywa w gdańskim DPS-ie.

– Wczoraj podjąłem decyzję, aby to mieszkanie przekazać (...) jednej z organizacji charytatywnych, która będzie nadal wykonywała tę misję, którą ja wykonywałem wobec Jerzego. Więc to mieszkanie będzie służyć w kolejnych latach, dekadach, osobom starszym – powiedział.

Afera z kawalerką pana Jerzego w Gdańsku

Wówczas mecenas Roman Giertych zamieścił w sieci wpis, w którym stwierdził, że szef IPN nie ma prawa tego zrobić. "Pan Nawrocki nie może darować mieszkania, bo nie jest ono jego. Skoro złożył fałszywe oświadczenie o zapłacie ceny, to umowa jest nieważna. Od sądu będzie zależeć, czy mieszkanie trafi do pana Jerzego, czy do gminy. Wszelkie darowizny obecnie to jedynie mataczenie" – napisał poseł na X.