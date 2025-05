Informację tę podał brytyjski dziennik "The Guardian", powołując się na dane brytyjskich służb wywiadowczych. Według ustaleń brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), rosyjska jednostka wywiadu wojskowego GRU, oznaczona numerem 26165 od 2022 roku prowadziła zorganizowane cyberataki na systemy monitoringu podłączone do internetu.

Celem tych działań było m.in. namierzanie tras, którymi przemieszczała się pomoc humanitarna kierowana na Ukrainę . Hakerzy nie uzyskiwali dostępu do pełnych zapisów wideo, a jedynie do pojedynczych klatek obrazu.

Jak podaje "The Guardian", w pobliżu obiektów wojskowych i stacji kolejowych rosyjscy hakerzy uzyskali dostęp do około 10 tysięcy kamer, by monitorować ruch pomocy. Spośród nich 80 proc. znajdowało się na Ukrainie, 10 proc. w Rumunii , 4 proc. w Polsce, 2,8 proc. na Węgrzech oraz 1,7 proc. na Słowacji. Dokładne lokalizacje zhakowanych kamer nie zostały ujawnione.

400 kamer w Polsce zhakowanych przez rosyjski wywiad wojskowy

Jednostka GRU nie ograniczyła się jednak do ataków na kamery. Doszło również do włamań do skrzynek mailowych, gdzie wysyłano spersonalizowane wiadomości phishingowe. E-maile te zawierały pornografię i fałszywe informacje, mające na celu wyłudzenie haseł i dostęp do systemów internetowych. Wiadomości były pisane w języku ojczystym odbiorcy i kierowane indywidualnie do konkretnych osób.