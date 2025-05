– Wszystko, co w tej sprawie (ustawek - red.) miał Karol Nawrocki do powiedzenia, powiedział wczoraj. Nie wstydzi się tego, że miał taki epizod. Nie kłamie, jak inni kandydaci, którzy co chwilę zmieniają zdanie i zapominają o pewnych kwestiach – powiedział szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Podczas konferencji powiedział on również, że z ich sztabem skontaktowały się osoby z Gdańska, które przekazały, iż dostają telefony od przeciwników Nawrockiego. – Dziennikarze z zapytaniami, co mogliby powiedzieć, być może mogliby coś znaleźć na Karola Nawrockiego – mówił poseł PiS.

Głos zabrał także Przemysław Czarnek. Mówił on, że doniesienia o kandydacie PiS na prezydenta z ostatnich tygodni to "hejt, błoto i zniewagi". – Dlatego jesteśmy przekonani, że dzisiejszy dzień to będzie hejtowanie Karola Nawrockiego w tej debacie w TVP w likwidacji, ale Karol Nawrocki ustoi to i wygra wybory – przekazał polityk PiS.