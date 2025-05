II tura wyborów prezydenckich w 2026 r. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

Kiedy i w jakich godzinach odbędzie się II tura wyborów prezydenckich?

Co muszę zabrać ze sobą do lokalu wyborczego, aby zagłosować?

Czym jest zaświadczenie o prawie do głosowania i gdzie mogę je uzyskać?

Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwala oddać głos w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o jego wydanie na II turę można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce lub u konsula do 29 maja 2025 r. (czwartek). Wniosek składa się pisemnie z własnoręcznym podpisem.

Kończę 18 lat między I a II turą. Czy mogę głosować?

Jeśli 1 czerwca 2025 r. (niedziela) będziesz miał/a ukończone 18 lat, możesz wziąć udział w głosowaniu. Warunkiem jest dopisanie się do spisu wyborców (do 27 maja 2025 r.) oraz posiadanie ważnego polskiego dokumentu tożsamości.

Czy w przypadku dużej kolejki w komisji mogę zagłosować w innym lokalu?

Nie, nie ma możliwości przepisania się między obwodami głosowania w dniu wyborów. Zmiany okręgu można dokonać najpóźniej do 27 maja 2025 r. (wtorek). Jedynie osoby z zaświadczeniem o prawie do głosowania mogą wybrać dowolną komisję w dniu wyborów.

Czy osoba niepełnosprawna może liczyć na transport do lokalu wyborczego za granicą i czy wszystkie lokale są dostosowane?

Jak sprawdzić, gdzie jest moja obwodowa komisja wyborcza?

Jak upewnić się, czy jestem ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Co zrobić, gdy ktoś bez mojej zgody powiesił plakat wyborczy na mojej posesji?

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości w trakcie wyborów?

Natomiast jeśli istnieją zastrzeżenia co do pracy obwodowej komisji wyborczej, należy poinformować o tym okręgową komisję wyborczą lub właściwą delegaturę Krajowego Biura Wyborczego.

Czy na podstawie nieważnego dowodu osobistego mogę zagłosować w Polsce?

Co, jeśli zgubiłem zaświadczenie o prawie do głosowania?

Zaświadczenie o prawie do głosowania należy chronić. W przypadku jego zgubienia, zniszczenia lub kradzieży, nie będzie możliwości otrzymania duplikatu. Oznacza to, że utrata zaświadczenia uniemożliwi głosowanie na jego podstawie, nawet w stałym miejscu zamieszkania.

Co jeśli chcę głosować za granicą (np. w Wielkiej Brytanii) – jak się zapisać, znaleźć komisję i jakie dokumenty są potrzebne?

Jeśli nie głosowałeś/aś za granicą w I turze, musisz dopisać się do spisu wyborców u konsula do 27 maja 2025 r. (najłatwiej przez system e-Wybory) lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania do 29 maja 2025 r. Do głosowania potrzebny jest ważny polski paszport lub dowód osobisty.