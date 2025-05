Czy dowód w apce mObywatel wystarczy do głosowania w wyborach? Fot. NewsLubuski/East News

W aplikacji mObywatel mamy mDowód, czyli elektroniczny dokument tożsamości. Czy będzie on traktowani na równi z tym tradycyjnym, tzn. na karcie, w komisji wyborczej? Z jednej strony zastanawiają się nad tym osoby, które zgubiły swój dowód osobisty i nie zdążyły go wyrobić. Z drugiej strony w mediach pojawiają się fake newsy i różne "akcje", które zachęcają do utrudniania życia ludziom, którzy przyszli głosować ze smartfonami.

Głosowanie w wyborach a mObwyatel. Czy elektroniczny dowód będzie ważny?

Na oficjalnej stronie PKW pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie. Wynika z niego, że oczywiście możemy pokazać dowód w mObywatelu, by potwierdzić tożsamość (tak też było np. przy ostatnich wyborach parlamentarnych).

"Wyborcy mają możliwość potwierdzania swojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel. Przygotowana i udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalność aplikacji mObywatel umożliwia potwierdzanie autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia okazywanego dokumentu i zweryfikowanie poprawności jej funkcjonowania" – czytamy w komunikacie.

Co więcej, nowa metoda weryfikacji, zdaniem resortu cyfryzacji, "ogranicza potencjalne ryzyko uznania sfałszowanego mDowodu za prawdziwy i nie wymaga korzystania z dodatkowych urządzeń i dostępu do Internetu oraz jest zgodna z obowiązującą ustawą". PKW podkreśla jednak, że członkowie obwodowych komisji wyborczych w razie jakichkolwiek wątpliwości mogą korzystać z wszelkich dostępnych metod weryfikacji, a w skrajnych przypadkach, gdy weryfikacja tożsamości wyborcy okaże się niemożliwa, komisja ma prawo odmówić wydania karty do głosowania.

PKW obala też inny mity. Z zaświadczeniem o prawie do głosowania

Kolejnym mitem, z którym rozprawia się PKW, są rzekome możliwości uzyskania przez jednego wyborcę wielu zaświadczeń o prawie do głosowania. To nieprawda.

Wyjaśniono, że "wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym był ujęty. Nie ma zatem możliwości pobrania przez niego kolejnego zaświadczenia".

Dodatkowo, każde zaświadczenie jest zabezpieczone hologramem z nadrukiem "PRP 2025", a ich ewidencja prowadzona jest w Centralnym Rejestrze Wyborców. PKW przypomina także, że podrabianie dokumentów wyborczych jest przestępstwem.

Ważne jest też to, że "na zaświadczeniu o prawie do głosowania nie wskazuje się, na którego kandydata wyborca oddaje głos", co również było przedmiotem fałszywych doniesień.

Co z "krzyżakami" na karcie do głosowania? Zapamiętajmy to raz na zawsze

W komunikacie przypomniano również fundamentalne zasady dotyczące samego aktu głosowania, które są przekłamywane np. w viralowych memach.

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska wyłącznie jednego wybranego kandydata. PKW