Truskawki od polskiego rolnika zbadane. Oto, co jemy naprawdę

Eksperci z fundacji przebadali truskawki zakupione na warszawskim bazarku i od rolnika sprzedającego owoce prosto z samochodu. Wszystkie próbki trafiły do akredytowanego laboratorium, gdzie sprawdzano je pod kątem obecności aż 540 różnych pestycydów. Co wykryto?

Jak w takim razie zadbać o to, by jeść naprawdę zdrowe owoce? Fundacja Pro-Test rekomenduje wybór produktów z certyfikatem ekologicznym – to one dają największą gwarancję uprawy bez pestycydów. Alternatywą jest też własna uprawa – na działce, balkonie czy nawet na parapecie.