Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka wypuścili dwie piosenki z mini albumu "tylko haj" (WIDEO)

"No to są. Jesteśmy w gotowości, żeby Wam pokazać pierwsze kawałki naszego mini albumu. Dziękujemy i zapraszamy" – napisał w piątek w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło . Mini album w duecie z Kaśką Sochacką , autorki hitu "Szum", nosi tytuł "tylko haj" i oficjalnie ukaże się już 6 czerwca 2025 roku.

"Wiele miesięcy temu, gdy spotkaliśmy się z Kaśką przy posiłku, żeby porozmawiać o tym, że nadchodzi taka szansa i czy byśmy może coś z tej okazji zrobili, to ja wiedziałem, że jeśli coś powstanie, to będzie to dobre. No ale dzisiaj jestem po prostu przeszczęśliwy i wzruszony" – czytamy w poście autora piosenek "Małomiasteczkowy" oraz "Trójkąt i Kwadraty".