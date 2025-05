Tommy Cash reprezentował Estonię z piosenką "Espresso Macchiato" na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji . Ostatecznie zajął trzecie miejsce. Jego utwór stał się przebojem i od kilku tygodni podbija media społecznościowe. Choć kawałek, w którym Cash w rytm elektronicznych beatów i jazzowej nutki, próbuje śpiewać po włosku, spodobał się internautom, to już mniej samym Włochom.

Koncert Tommy'ego Casha w Polsce

Coś, co miało być niewinną parodią luksusu i szybkiego stylu życia, zostało uznane przez włoskich fanów Eurowizji, a nawet i lokalne organizacje za powielanie nieznośnych mitów o Włoszech i niepotrzebną stereotypizację. Fala oburzenie nie zniechęciła jednak słuchaczy do powrotu do piosenki "Espresso Macchiato", która była jedną z najchętniej odtwarzanych wśród wszystkich tegorocznych eurowizyjnych propozycji.