Biedronka – gigantyczna promocja na mleko i kiełbasę Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EN

REKLAMA

Biedronka – gigantyczna promocja na mleko i kiełbasę

Rosnące koszty życia, w tym galopujące ceny żywności, sprawiają, że Polacy coraz częściej szukają sposobów na oszczędzanie podczas codziennych zakupów.

Sieć Biedronka doskonale zdaje sobie z tego sprawę i regularnie przygotowuje atrakcyjne akcje promocyjne, które pozwalają klientom nie tylko zredukować wydatki, ale też zaopatrzyć się w podstawowe produkty spożywcze w znacznie niższych cenach. Tak jest i tym razem – od 22 do 24 maja sieć oferuje promocje na mleko, mięso i kiełbasę.

Na pierwszy plan wysuwa się niezwykle korzystna oferta na mleko UHT 3,2% marek "Mlekovita" oraz "Łowickie". W ramach promocji przy zakupie trzech kartonów kolejne trzy klient otrzymuje bez dodatkowych kosztów.

REKLAMA

Regularna cena jednego opakowania wynosi 3,79 zł, co oznacza, że w przeliczeniu za jeden karton płacimy jedynie 1,89 zł. To aż o 50 proc. taniej niż zwykle! Limit dzienny to 12 sztuk na jedną kartę lojalnościową Moja Biedronka, co oznacza, że możemy zabrać do domu aż sześć darmowych kartonów mleka każdego dnia trwania promocji.

To okazja, by zrobić zapasy tego podstawowego produktu, który przydaje się zarówno w codziennej kuchni, jak i przy okazji przygotowywania deserów, śniadań czy kaw.

Mięso mielone z rabatem 50 proc.

Kolejna atrakcyjna propozycja dotyczy mięsa mielonego z szynki wieprzowej marki "Kraina Mięs". W promocji "1+1 za pół ceny" drugie opakowanie tego produktu można kupić za jedyne 5,99 zł. Standardowo jedno opakowanie kosztuje około 11,99 zł, więc oszczędność jest wyraźna.

REKLAMA

Limit to sześć sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka. Taka promocja to idealna okazja, by przygotować domowe dania – kotlety, sos bolognese, lasagne czy pierogi – bez nadwyrężania budżetu. Co więcej, świeże mięso można łatwo zamrozić, co czyni tę ofertę jeszcze bardziej praktyczną.

Z myślą o zbliżających się weekendowych grillach Biedronka wprowadziła również promocję na kiełbasę śląską z serii "Kraina Wędlin". Przy zakupie jednego opakowania drugie otrzymujemy gratis.

Cena przy zakupie dwóch sztuk wynosi tylko 6,79 zł za opakowanie. Codzienny limit zakupu to dwa opakowania, co oznacza, że za około 13,50 zł możemy zdobyć cztery paczki kiełbasy w ciągu dwóch dni. To propozycja wręcz stworzona z myślą o majówkowym spotkaniu przy grillu lub szybkim obiedzie dla całej rodziny.

REKLAMA

W czasach, gdy ceny żywności rosną niemal z miesiąca na miesiąc, warto korzystać z takich okazji. Promocje oferowane przez Biedronkę nie są tylko zabiegiem marketingowym – to realna szansa na duże oszczędności i wsparcie dla domowego budżetu. Wystarczy karta Moja Biedronka i odrobina planowania, by zaopatrzyć się w podstawowe produkty na cały tydzień – lub nawet dłużej – za znacznie mniejsze pieniądze.