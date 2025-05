Film "Implosion: The Titanic Sub Disaster" o katastrofie "Titana" realizuje BBC. Brytyjska telewizja uzyskała dostęp do danych śledztwa Straży Przybrzeżnej USA (USCG). Ujawniła właśnie jeden z najbardziej poruszających momentów.

Na filmie widać, jak Wendy Rush siedzi przed komputerem. Służył on do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych z "Titana". Gdy łódź podwodna osiągnęła głębokość około 3300 m, załoga usłyszała dźwięk przypominający trzaśnięcie drzwiami. Wendy Rush spojrzała w górę i zapytała innych członków załogi Oceangate: "Co to był za dźwięk?".