Wiadomo, co wziął Nawrocki podczas debaty. Oburzenie w sieci

Podczas debaty prezydenckiej, gdy Rafał Trzaskowski odpowiadał na jedno z pytań, Karol Nawrocki zakrył usta i nos jedną dłonią, a drugą przyłożył sobie coś do twarzy, jakby coś wciągał. Tajemniczy ruch szybko stał się przedmiotem spekulacji. Najpierw kandydat PiS kłamał, że była to guma do żucia. Teraz wyszło na jaw, że kandydat PiS zażył... saszetkę nikotynową. Jego zachowanie wywołało dyskusję i oburzenie.