Który film dostanie Złotą Palmę? Fot. Kadr z "Die, My Love"

Nie ma wątpliwości, że norweski reżyser Joachim Trier stworzył coś, co poruszyło publiczność do głębi. Jego "Sentimental Value" otrzymało rekordową, 19-minutową owację na stojąco, co czyni film nie tylko emocjonalnym nokautem, ale też poważnym kandydatem do głównej nagrody.

To opowieść o aktorce teatralnej (Renate Reinsve z "Najgorszego człowieka na świecie"), która po śmierci matki próbuje naprawić relację z ojcem (Stellan Skarsgård). Brzmi kameralnie, ale, wierząc krytykom, Trier znowu robi to, co potrafi najlepiej – opowiada o emocjach z chirurgiczną precyzją i niesamowitą empatią.

Film dystrybuowany przez NEON (czyli tych samych, którzy mieli "Parasite", "Titane", "W trójkącie", "Anatomię upadku" i "Anorę" – wszystkie wygrały Złotą Palmę przez pięć lat z rzędu!) już teraz typowany jest na faworyta konia nie tylko Cannes, ale i Oscarów. Według prestiżowego magazynu "Variety" to właśnie Trier dostanie najważniejszą nagrodę Festiwalu w Cannes.

Festiwal w Cannes 2025: Faworyci do Złotej Palmy

Ale Złota Palma może powędrować też do "The Secret Agent" Klebera Mendonçy Filho. Ten brazylijski thriller polityczny osadzony w realiach dyktatury lat 70. zdobył 13 minut owacji i ogromne uznanie krytyków. Reżyser znany z "Aquariusa" i "Bacurau" wraca z filmem intensywnym, z wyraźnym przesłaniem i duszną atmosferą. To jeden z tych tytułów, który może zgarnąć Złotą Palmę nie tylko za jakość, ale też za aktualność i odwagę tematyczną.

A może jury zdecyduje się uhonorować Jafara Panahiego? Mimo że reżyser od lat działa w cieniu zakazów i represji we własnym kraju, jego najnowszy film – "It Was Just an Accident" – zachwycił widzów i krytyków. To poruszająca opowieść o traumie, pamięci i winie, która wywołała 10-minutową owację. Film typowany jest do Nagrody Jury, ale coraz więcej głosów mówi, że może sięgnąć po samą Złotą Palmę.

W kuluarach mówi się również o "Two Prosecutors" Siergieja Łożnicy. To surowy, przejmujący dramat z czasów stalinowskich, który mocno rezonuje w dzisiejszych, niepokojących realiach. Film wymieniany jest jako poważny kandydat do Grand Prix, czyli drugiej najważniejszej nagrody festiwalu, ale być może jednak ukraiński reżyser wyjedzie z Cannes ze Złotą Palmą?

Kto wygra Złotą Palmę w Cannes? W stawce Richard Linklater

Nie można też zapominać o Maschy Schilinski i jej filmie "Sound of Falling" – niemieckiej, wizualnie oszałamiającej opowieści, która podbiła serca krytyków. Cichy faworyt, który może zaskoczyć wszystkich podczas gali zamknięcia. Z kolei Julia Ducournau, która kilka lat temu triumfowała Złotą Palmą za "Titane", wraca do Cannes z filmem "Alpha". Intensywny, prowokujący, z 11,5-minutową owacją – to zdecydowanie tytuł, którego nie można ignorować przy typowaniu zwycięzców.

Wśród najlepiej ocenianych filmów na Festiwalu w Cannes 2025 znalazło się też najnowsze dzieło Richarda Linklatera? Jak piszą krytycy, jego "Nouvelle Vague" to prawdziwy powrót do formy – ciepły, intelektualny portret artystycznego odrodzenia, który przypomina, za co pokochaliśmy trylogię "Przed wschodem słońca". Krytycy są zachwyceni – chwalą zwłaszcza rolę Zoey Deutch i błyskotliwy scenariusz. Choć częściej mówi się o Nagrodzie Jury, ten film może jeszcze mocno namieszać.

Stawkę zamyka "Die, My Love" w reżyserii Lynne Ramsay. To prawdziwy emocjonalny rollercoaster, który już teraz okrzyknięto jednym z najodważniejszych filmów tegorocznego Cannes. Jennifer Lawrence zebrała jedne z najlepszych recenzji w swojej karierze, a MUBI zapłaciło za ten tytuł (z Robertem Pattinsonem w obsadzie) aż 24 miliony dolarów. Mimo mieszanych opinii – to film, którego nie można skreślać.

Nagrody w Cannes zostaną przyznane już w sobotę

A więc... kto wygra Festiwal w Cannes 2025? Jeśli kierować się długością oklasków i emocjonalnym odbiorem – "Sentimental Value" wydaje się naturalnym kandydatem do Złotej Palmy. Ale Cannes nie raz już zaskakiwało. Na co postawi jury w składzie Juliette Binoche, Halle Berry, Hong Sang-soo, Jeremy Strong i Dieudo Hamadi? Odpowiedź poznamy już w sobotni wieczór.

