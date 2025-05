Dziś startuje 78. Festiwal Filmowy w Cannes. Polacy też tam będą

We wtorek, 13 maja na Lazurowym Wybrzeżu rozpocznie się 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. W repertuarze pokazów filmowym znajdziemy dwa polskie akcenty. Piotr Niemyjski wykonał zdjęcia do "Pejzażu w kolorze sepii" Kei Ishikawy, a "Bądź wola moja" to polsko-francuska kooperacja nakręcona przez Julię Kowalski.