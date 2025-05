"Fenicki układ" Wesa Andersena (reżysera "Grand Budapest Hotel"), który został nagrodzony ponad 7-minutowymi owacjami na stojąco podczas słynnego festiwalu na Lazurowym Wybrzeżu, pod płaszczykiem czarnej komedii przedstawia historię bogatego oligarchy. Rekin biznesu zapisuje cały swój majątek jedynej córce, zakonnicy imieniem siostra Liesle. To właśnie w nią wciela się Mia Threapleton.

"Mia błyszczy w świeżym, lecz stonowanym filmie Wesa Andersona" – czytamy w tytule recenzji brytyjskiego dziennika "The Guardian", który określił 24-letnią wschodzącą gwiazdę mianem "niesamowitego echa" jej matki. Threapleton miała szansę brać lekcję aktorstwa u mistrzyni kina, czyli Kate Winslet. "To utalentowane nepo baby"; "Czasem dzieci znanych osób faktycznie zasługują na sławę"; "Podobna do mamy" – czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.