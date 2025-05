O czym jest film "Sentimental Value" Joachima Triera?

Fabuła śledzi losy uznanego filmowca i nieobecnego ojca Gustava Borga, który chce obsadzić swoją córkę Norę w filmie opartym na własnym życiu, by w ten sposób zrekompensować ból, jaki zadał całej rodzinie. "Borg nie zamierza jednak, aby Nora zagrała wersję samej siebie w jego filmie. Nie, nalega na użycie jej jako dublerki swojej matki, która odebrała sobie życie w nasłonecznionym domu w Oslo, należącym do ich rodziny od co najmniej początku II wojny światowej" – czytamy na łamach IndieWire .

Krytycy filmowi porównują "Sentimental Value" do zjawiskowego i emocjonalnego debiutu szkockiej reżyserki Charlotte Wells, która trzy lata temu pokazała w Cannes film "Aftersun" .

"Sentimental Value" z 19-minutowymi owacjami w Cannes. Mamy polski akcent

Uczestnicy festiwalu uważają, że wybór laureata Złotej Palmy jest prawie przesądzony. "Sentimental Value" pokonało – w owacyjnym starciu – dotychczasowego faworyta do nagrody, czyli horror "Alpha" w reżyserii Julii Ducournau, która w 2021 roku sięgnęła po prestiżową statuetkę za "Titane" .

W obsadzie "Sentimental Value", do którego w ubiegłym roku prawa do dystrybucji wykupił Neon, znaleźli się m.in. Stellan Skarsgård ("Andor" i "Diuna"), Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie" i "A Different Man"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Piękne życie") oraz Elle Fanning ("Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" i "Kompletnie nieznany"). Muzykę do filmu skomponowała zaś polska artystka i zdobywczyni Fryderyków – Hania Rani.