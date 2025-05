Wypadek w Podrzeczu. Co z rowerzystą, który wpadł pod tira?

Do wypadku doszło w Podrzeczu (woj. małopolskie). Rowerzysta wyjechał z drogi podporządkowanej wprost pod samochód ciężarowy. Sytuacja wyglądała przerażająco. Po kierowcę jednośladu szybko przyleciał śmigłowiec LPR. Choć w sieci zaczęły pojawiać się informacje, że był to śmiertelny wypadek – to nieprawda. Jak podaje portal dts24.pl, młody mężczyzna żyje, ale jest w ciężkim stanie.