Nawrocki musiał wrócić do sprawy wizyty w USA i zdjęcia z Trumpem. "To nie tylko fotka"

W czwartek Karol Nawrocki był gościem programu na żywo prowadzonego przez Sławomira Mentzena na YouTube. Jednym z głównych tematów rozmowy była szeroko komentowana fotografia kandydata wspieranego przez PiS z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Nawrocki opowiedział, jak do tego doszło, jednocześnie zaprzeczając, że był to główny cel jego podróży do Stanów Zjednoczonych.