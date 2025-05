Gdzie mijał się z prawdą Rafał Trzaskowski, a gdzie Karol Nawrocki? Sprawdził to serwis demagog.,org.pl. Fot. Piotr Kamionka / Reporter

Demagog to najstarsza w Polsce organizacja, która zajmuje się fact-checkingiem, czyli sprawdzaniem, czy politycy ściemniają. Stawia sobie za cel walkę z fake newsami w sferze publicznej.

Okazja do powiedzenia "sprawdzam" nadarzyła się doskonała. Była nią prawdopodobnie ostatnia debata prezydencka.

Dwaj pozostali w boju kandydaci na najwyższy urząd w państwie i ich sztaby robią przecież wszystko, co potrafią, by przekonać do siebie wyborców na ostatniej prostej. A ma to być walka na "żyletki".

W takich sytuacjach, jak na boisku, często puszczają hamulce, politycy faulują, mówią półprawdy, byle tylko wygrać – za wszelką cenę – z przeciwnikiem w oczach opinii publicznej. Zostało przecież ledwie kilka dni do wyborów.

Oto najważniejsze momenty, w których mijali się z prawdą Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki w debacie prezydenckiej 23 maja.

Rafał Trzaskowski

Fałszem miała być wypowiedź dotycząca Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Trzaskowski twierdził, ze "została napisana przed wybuchem wojny i nie ma tam nic o rozwiązaniach dotyczących sztucznej inteligencji, nie ma tam nic o dronach, tam nie ma nic o obronie cywilnej". Fałszem miała być wypowiedź "Nie ma Zielonego Ładu, już nie". Manipulacją miała być wypowiedź: "Pozyskałem 200 mln z unijnych funduszy na walkę z rakiem". Tylko częściową prawdą są słowa "Remonty pustostanów - 12 tys. pustostanów. [...] 2 tys. nowych mieszkań, które zostały wybudowane [w Warszawie - przyp. Demagog]". Fałszem jest wypowiedź, że "To właśnie rząd PiS wpuszczał żywność z Ukrainy, to zostało zablokowane. A teraz, właśnie w tej chwili, wchodzą nowe przepisy, wynegocjowane przez ten rząd, z moją pomocą [...], że zboże z Ukrainy nie będzie wjeżdżać w ogóle do Unii Europejskiej".

Karol Nawrocki

Fałszem była wypowiedź: "Dzisiaj jest pan zastępcą Donalda Tuska, który nie robi nic, gdzie 10 tysięcy nielegalnych imigrantów przekracza polską zachodnią granicę". Tylko częściową prawdą jest wypowiedź, że "dzisiaj dług publiczny sięgnął 1,750 bln złotych. Za manipulację uznano wypowiedź "W 2024 roku przyznano ich [przyp. Demagog – pozwoleń na pracę w Polsce dla osób z zagranicy] o 3 tysiące więcej niż w roku 2023