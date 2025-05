Nadchodzące przymrozki to dopiero początek. Ten skok temperatury zaskoczy

Aż trudno uwierzyć w to, co szykuje nam pogoda na nadchodzące dni. Wszystko wskazuje na to, że najbliższy tydzień będzie wręcz przełomowy. Najpierw Polskę ścisną nocne przymrozki, potem nadejdzie ocieplenie, a za nią fala upałów z temperaturami do 30 stopni oraz burz.