Szczury to stały element miejskiego życia, choć na co dzień staramy się o tym nie myśleć. Najczęściej gryzonie te żyją w kanałach i nie pokazują się ludziom. Niestety na plażach w Alicante trudno było przeoczyć dziesiątki martwych okazów.

Dziesiątki martwych szczurów na plaży w Hiszpanii. Jest nagranie z Alicante

O sprawie martwych szczurów na plaży w Alicante od kilku dni piszą lokalne media. Powodem pojawienia się padniętych osobników na piasku i w wodzie było najpewniej przepełnienie sieci kanalizacyjnej podczas bardzo intensywnych opadów deszczu. Tylko w ciągu godziny spadało tam ok. 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Można więc przypuszczać, że szczury po prostu utonęły, a następnie silny prąd zabrał je na plaże i do morza. Nie zmienia to jednak faktu, że nie był to zbyt przyjemny widok podczas porannego spaceru po plaży. Serwis "Informacion" donosi, że martwe gryzonie unosiły się w wodzie, a także wypływały na brzeg między plażami Coco, Urbanova, a także szkołą żeglarską Real Club de Regatas.