To nie pierwszy raz, gdy Nawrocki bierze snusa na antenie [WIDEO]

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zwrócił uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy kandydat PiS Karol Nawrocki bierze coś na wizji. To pokłosie skandalu, jaki wywołało jego zachowanie na ostatniej debacie prezydenckiej. Okazuje się, że podczas wywiadu z Bogdanem Rymanowskim Nawrocki też włożył coś do ust. W sieci popularność zyskuje fragment tamtej rozmowy.