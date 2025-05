Wypadek na imprezie w Krośnie. Kierowca wjechał w tłum ludzi

Kierowca luksusowego samochodu wjechał w tłum ludzi. Do zdarzenia doszło w niedzielę (25 maja) ok. godz. 13:00 na lotnisku w Krośnie, gdzie odbywała się impreza motoryzacyjna. Poszkodowanych zostało 17 osób, 14 z nich przewieziono do szpitali. Stan niektórych jest ciężki.