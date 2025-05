Adrian Zandberg składa nas w ofierze. Tak może zrobić tylko ktoś, kto jest w pozycji władzy, uprzywilejowania i realnie nie zaznał strachu przed prześladowaniem. Nie żyjemy w tym samym świecie. To wystawienie nas na największe niebezpieczeństwo, na powrót do władzy tych, którzy mówili, że nie jesteśmy ludźmi, którzy nasyłali na nas policję, którzy uruchamiali całą machinę państwa przeciwko nam. Mogę o tym ja i moi przyjaciele opowiedzieć. Nie żyjemy w tym samym świecie, bo dla Pana, Panie Adrianie, to budowanie struktur partyjnych, a dla nas te wybory to walka o życie, o bezpieczeństwo naszych dzieci, o podstawowe prawa, gdy chorujemy, gdy umieramy, kiedy nasze dzieci doświadczają przemocy.

Dr Anna Strzałkowska