Informacje o "darmowym pociągu od Tuska" zaczęły się pojawiać rano w mediach społecznościowych. Pracownik prawicowej TV Republika wrzucił do sieci nagranie, na którym słychać rozmowę pasażera z konduktorem. Pierwszy pyta, co to za skład i czy przejazd jest darmowy. Kolejarz odpowiada, że jest to pociąg specjalny i w nim nie obowiązuje opłata za przejazd.