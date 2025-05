"Kiedy tylko ktoś powie Mentzenowi, że można się z nim napić piwa, on nie pyta dlaczego, po co, czy to wypada. On nie pyta, czy nie stanie się on sam kampanijnym gadżetem, czy nie zostanie wykorzystany w kampanii. On pyta "lager czy pszeniczne", co podać. Mówiąc wprost, Platforma zrobiła z Mentzena breloczek do kluczy" – kontynuuje dziennikarz.