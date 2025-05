Co wiemy o trzecim sezonie "the Last of Us"? Fot. Kadr z "The Last of Us"

REKLAMA

Tak, to już oficjalne: będzie 3. sezon "The Last of Us". Informacja o kontynuacji nie była szczególnym zaskoczeniem. Twórcy serialu – Craig Mazin i Neil Druckmann – od miesięcy sugerowali, że do pełnego opowiedzenia historii z gier "The Last of Us Part I" i "The Last of Us Part II" potrzeba więcej niż dwóch sezonów.

Jak przyznał Mazin w rozmowie z Deadline już w 2024 roku: "Nie sądzimy, żebyśmy zdołali opowiedzieć całą historię w dwóch sezonach, bo celowo rozwijamy niektóre wątki. Sezon 3 będzie znacznie większy. I szczerze mówiąc – może się okazać, że potrzebny będzie także sezon 4".

REKLAMA

Z kolei niedawno potwierdził w "Collider", że finał opowieści w 3. sezonie jest raczej nierealny. – Prawdopodobnie będziemy potrzebować czwartego sezonu, by zamknąć całą historię – zauważył. Podobnego zdania była Francesca Orsi z HBO, która w lutym tego roku stwierdziła, że "wszystko wskazuje na cztery sezony."

O czym będzie 3. sezon "The Last of Us"?

Finał 2. sezonu "The Last of Us" jasno sugeruje, że narracja coraz mocniej zacznie skupiać się na Abby – postaci, której życie zostało tragicznie naznaczone przez działania Joela. Jest to zgodne z fabułą gry, w której "The Last of Us: Part II" przeplata perspektywy Ellie i Abby, pokazując ich równoległe traumy i dylematy moralne.

REKLAMA

W rozmowie z Collider w maju 2025 roku Mazin zasugerował, że 3. sezon może być dłuższy niż poprzednie. – Ze względu na strukturę tej części historii mamy trochę więcej przestrzeni do oddychania. Śmierć Joela była jak bomba atomowa narracji – nie można od niej uciec, trzeba było się nią zająć natychmiast. Ale w sezonie 3 być może będzie więcej przestrzeni na inne wątki – stwierdził.

Kto wystąpi w "The Last of Us 3"?

Choć dokładna obsada nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wiemy, że Bella Ramsey powróci jako Ellie – aktorka wielokrotnie zapewniała, że zagra tę postać tak długo, jak będzie trzeba. U jej boku zobaczymy Kaitlyn Dever jako Abby oraz Isabelę Merced jako Dinę.

REKLAMA

Do obsady najpewniej powrócą także: Gabriel Luna jako Tommy, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny, Jeffrey Wright jako Isaac oraz Alanna Ubach jako Hanrahan. Pojawienie się Pedro Pascala w ewentualnych retrospekcjach nie zostało jeszcze potwierdzone.

Kiedy premiera 3. sezonu "The Last of Us"?

Na ten moment zdjęcia do trzeciego sezonu jeszcze się nie rozpoczęły. W rozmowie z "Variety" z 4 maja 2025 roku Isabela Merced przyznała, że nie zna dokładnej daty startu produkcji, ale spodziewa się, że prace ruszą w przyszłym roku. Dokładna data premiery "The Last of Us 3" pozostaje więc nieznana, ale wszystko wskazuje na to, że – podobnie jak w przypadku poprzedniego sezonu – przyjdzie nam poczekać około dwóch lat. Niestety.

Fani mogą jednak spać spokojnie: historia się nie kończy, a to, co przed nami, zapowiada się równie emocjonująco jak dotychczasowe sezony. A co z kolejną grą? Choć studio Naughty Dog na razie milczy, wielu fanów trzyma kciuki, że "The Last of Us Part III" w końcu stanie się rzeczywistością.