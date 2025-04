Nowi aktorzy w 2. sezonie "The Last of Us". W czym grała m.in. Isabela Merced? Fot. materiał prasowy / HBO

Reklama.

Znów rozpoczął się sezon na cotygodniowe oglądanie "The Last of Us". W kontynuacji losów Joela i Ellie jasne staje się to, że prawdziwe potwory kryją się wśród ludzi. Druga odsłona serialu na podstawie dzieła Naughty Dog, które zdobyło ponad 320 nagród "gry roku", koncentruje się na motywie niekończącego się cyklu przemocy, ukazując, jak zemsta prowadzi do dalszego rozlewu krwi.

"Sequel opowieści o Ellie i Joelu sprawił, że znalazłam się na samym skraju kanapy, z niedowierzaniem i obawą wychylając się w kierunku telewizora. Fakt, że znam grę na pamięć, a druga część jest mi zwłaszcza bliska, mówi samo za siebie. Napięcie puszcza dopiero na napisach końcowych finałowego odcinka" – czytamy recenzji całego sezonu w naTemat.

Reklama.

Nowi aktorzy w 2. sezonie "The Last of Us". W jakich filmach i serialach grali?

W drugim rozdziale historii o postapokaliptycznym świecie, w którym pasożytniczy grzyb z rodzaju Cordyceps wybił większość ludzkości, znów wystąpili Pedro Pascal ("Gra o tron"), Bella Ramsey ("Catherine zwana Birdy"), Gabriel Luna ("Agenci T.A.R.C.Z.Y.") oraz Rutina Wesley ("Hannibal"). Do Joela, Ellie, Tommy'ego i jego żony Marii musiały dołączyć nowe postaci – jedne pozytywne, drugie mniej.

Oto skąd widzowie mogą znać odtwórców ról Gail, Abby, Diny, Jessego, Isaaca i Nory.

Reklama.

Catherine O'Hara

Catherine O'Hara jako Gail w serialu "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / HBO

W serialu "The Last of Us" Catherine O'Hara otrzymała zadanie wcielenia się w terapeutkę Joela, która próbuje dowiedzieć się, jakie wydarzenie doprowadziło do jego kłótni z Ellie. Gail poznajemy jako wdowę i funkcjonującą alkoholiczkę, która trafnie punktuje mieszkańców osady Jackson. Żaden szczegół nie umknie jej uwadze.

Pochodząca z Toronto aktorka najlepiej jest znana polskiej widowni z roli matki w świątecznym hicie "Kevin sam w domu" Chrisa Columbusa. Krzyk Kate McCallister, która dopiero w samolocie uzmysławia sobie, że zostawiła syna w domu, stał się kultowy.

Reklama.

W 1988 roku Tim Burton powierzył O'Harze rolę ekscentrycznej Delii Deitz, macochy Lydii granej przez Winonę Ryder ("Stranger Things") w "Soku z żuka". Kanadyjsko-amerykańska gwiazda ponownie wcieliła się w artystkę w sequelu zatytułowanym "Beetlejuice Beetlejuice".

W jej filmografii znajdziemy również takie produkcje jak sitcom "Schitt's Creek", serialowa satyra "Studio" i animacje "Miasteczko Halloween" oraz "Dziki robot".

Kaitlyn Dever

Kaitlyn Dever jako Abby w serialu "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / HBO

Kaitlyn Dever ma przed sobą nie lada wyzwanie. Mazin i Druckmann obsadzili ją jako kontrowersyjną Abby, która w pierwszym odcinki drugiego sezonu hitu HBO zapowiedziała, że pomści ojca i dorwie Joela. Powiedzieć, że wielu graczy "The Last of Us Part II" nienawidzi jej, to jak nie powiedzieć nic. Aktorka głosowa z oryginału dostawała od hejterów pogróżki i z tego też powodu nowa odtwórczyni roli musiała zatrudnić dodatkową ochronę.

28-letnia gwiazda urodziła się w Phoenix w stanie Arizona, ma na swoim koncie dwie nominacje do Złotych Globów i jest nazywana jedną z "największych nadziei Hollywood". Mogliśmy podziwiać ją m.in. u boku Timothéego Chalameta w dramacie "Mój piękny syn" z 2018 roku, a także w głośnym serialu Netfliksa "Niewiarygodne" o ofierze przemocy i kobiecym wsparciu.

Dever zagrała również w miniserialu "Lekomania", który opowiada o początkach kryzysu opioidowej w Stanach Zjednoczonych, komedii młodzieżowej "Szkoła melanżu" Olivii Wilde, dziwacznym horrorze "Nie ocali cię nikt" i netfliksowej produkcji "Ocet jabłkowy" inspirowanej historią kontrowersyjnej blogerki wellness, Belle Gibson.

Reklama.

Isabela Merced

Isabela Merced jako Dina w serialu "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / HBO

Isabela Merced sama określa Dinę, przyjaciółkę i sympatię Ellie, mianem "promyczka". Lojalna kompanka protagonistki, którą pierwszy raz przedstawiono w drugiej części gry, skrywa małą tajemnicę. Więcej o niej dowiemy się w swoim czasie.

Całe Hollywood usłyszało o amerykańskiej aktorce peruwiańskiego pochodzenia, gdy zagrała "małą podróżniczkę" Dorę w filmie "Dora i Miasto Złota", który jest komediową adaptacją serialu animowanego dla dzieci "Dora poznaje świat". Merced wcieliła się w nastoletnią protagonistkę, która ma w zwyczaju uczyć innych różnych języków.

Reklama.

23-letnią gwiazdę z Ohio mogliśmy ujrzeć m.in. w kryminale akcji "Sicario 2: Soldado", hicie sci-fi "Transformers: Ostatni rycerz", dramacie romantycznym "Żółwie aż do końca" na podstawie prozy Johna Greena i klapie pod tytułem "Madame Web" z Dakotą Johnson.

Niedawno Merced wystąpiła jako ciężarna pasażerka atakowanego przez ksenomorfy frachtowca w całkiem udanym filmie "Obcy: Romulus". W 2025 roku pojawi się w roli Hawkgirl w nowej wersji "Supermana" Jamesa Gunna.

Young Mazino

Young Mazino jako Jesse w serialu "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / HBO

Jessego, przyjaciela Ellie i raz byłego, raz obecnego chłopaka Diny, gra w drugiej odsłonie "The Last of Us" Young Mazino. Jego bohater ma predyspozycje do tego, by w przyszłości stać się przewodniczącym rady Jackson. Jest konsekwentny, ostrożny i czasem zbyt poważny.

Reklama.

W karierze amerykańsko-koreańskiego aktora przełomem okazała się rola w antologii zatytułowanej "Awantura", gdzie wcielił się w Paula Cho, młodszego brata Danny'ego, którego grał znany z "The Walking Dead" i "Minari" Steven Yeun.

Widzowie mogą go też znać m.in. z serialu medycznego "New Amsterdam" i telewizyjnego dramatu "Syn marnotrawny". Niebawem na duży ekran trafi thriller psychologiczny "Opus" w reżyserii Marka Anthony'ego Greena z jego udziałem.

Jeffrey Wright

Jeffrey Wright jako Isaac w serialu "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / HBO

Jeffrey Wright zagra na małym ekranie postać, której oryginalnie użyczył głosu w grze. Chodzi o Isaaca, przywódcę Washington Liberation Front. Jego obecność zaplanowano w późniejszych odcinkach "The Last of Us".

Reklama.

59-letniego gwiazdora z Waszyngtonu poznaliśmy wcześniej jako inteligentnego Beeteego, sojusznika Katniss Everdeen w filmie "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", a także jako Bernarda Lowe'a w dystopijnym serialu "Westworld" i komisarza Jamesa Gordona w "Batmanie" Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem.

W ubiegłym roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nominowała go do Oscara w kategorii "najlepszego aktora pierwszoplanowego" za kreację Theloniousa "Monka" Ellisona w komediodramacie "Amerykańska fikcja" Corda Jeffersona.

W filmografii Wrighta znajdziemy takie tytuły jak "Anioły w Ameryce", "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun", "Broken Flowers" i "Asteroid City" Wesa Andersona.