Najbrutalniejsza scena w 2. sezonie "The Last of Us". Jak wyglądała w grze? Fot. materiał prasowy / HBO

Reklama.

"The Last of Us"powróciło z drugim sezonem, ale za jaką cenę. W kontynuacji losów Joela Millera i Ellie Williams jeszcze jaśniejszy staje się fakt, że prawdziwe potwory kryją się wśród nas. Nadchodzące odcinki koncentrują się przede wszystkim na motywie niekończącego się cyklu przemocy, ukazując, jak zemsta prowadzi do dalszego rozlewu krwi. Inspiracje grecką tragedią są – zwłaszcza w grze Naughty Dog – bardzo wyraźne.

"Sequel opowieści o Ellie i Joelu sprawił, że znalazłam się na samym skraju kanapy, z niedowierzaniem i obawą wychylając się w kierunku telewizora. Fakt, że znam grę na pamięć, a druga część jest mi zwłaszcza bliska, mówi samo za siebie. Napięcie puszcza dopiero na napisach końcowych finałowego odcinka" – czytamy recenzji całego drugiego sezonu w naTemat.

Reklama.

Drugi odcinek nowego sezonu "The Last of Us" rozwali widzów. To najmocniejsza scena w całej serii

W drugim odcinku nakręconym przez Marka Myloda (reżysera "Menu" z Anyą Taylor-Joy i nadchodzącego serial "Harry Potter") napięcie między Ellie a Joelem sięga zenitu, a ostatnie minuty zadają widzom cios prosto w serce. Gracze sequela gry z 2013 roku z trudem przeżyli wydarzenia, jakie rozegrały się w posiadłości Baldwinów nieopodal osady Jackson. Teraz ten sam ból poczują fani hitu HBO.

Abby (Kaitlyn Dever), która w pierwszym odcinku zapowiedziała, że pomści zamordowanego ojca, dopięła swego. Kiedy była atakowana w górach przez tłum zainfekowanych, z ratunkiem przybyli jej patrolujący okoliczne drogi Joel i Dina. Słysząc imię protagonisty, zagubiona dziewczyna zaproponowała mu i jego kompance schronienie przed nawałnicą – w miejscu, w którym zatrzymała się ze swoimi towarzyszami.

Reklama.

Śmierć Joela Millera w serialu "The Last of Us" HBO

Joel (Pedro Pascal) i Dina (Isabela Merced) trafili z Abby do posiadłości Baldwinów. Przyjaciele mścicielki niemalże od razu osaczyli nowoprzybyłych gości – Dinie podali w zastrzyku lek usypiający, a Joela potraktowali kulką prosto w nogę. Abby wyjawiła bohaterowi, że jest córką zabitego przez niego chirurga antyrządowej organizacji paramilitarnej, czyli Świetlików. Po chwili sięgnęła po kij golfowy, zadając mężczyźnie raz po raz bolesne ciosy.

Pedro Pascal i Kaitlyn Dever w 2. sezonie serialu "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / HBO

Do pomieszczenia, w którym torturowano Joela, wpadła rozwścieczona Ellie (Bella Ramsey), którą natychmiast obezwładnili Owen i Manny. Abby – nie słuchając nawet płaczu nieznanej 19-latki – podniosła z podłogi złamany kij golfowy i jego metalową część (tzw. szaft) wbiła powoli w szyję dogorywającego Joela.

Reklama.

Craig Mazin i Neil Druckmann wprowadzili kilka zmian względem oryginału. Jedną z nich jest m.in. szturm zainfekowanych na Jackson i udział Tommy'ego w obronie miasta. Co ciekawe, twórcy zasugerowali, że atak przeprowadzony na osadę był częściowo wywołany przez Abby, która po tym, jak zleciała z góry, rozbudziła setki śpiących pod grubą warstwą śniegu nosicieli pasożytniczego grzyba z rodzaju Cordyceps.

Jak śmierć Joela wyglądała w grze "The Last of Us Part II"? (PORÓWNANIE)

W grze "The Last of Us Part II" Joel wybrał się na zwiad razem ze swoim bratem Tommym. Obaj mieli obserwować burzę śnieżną nadchodzącą znad pasma gór, by upewnić się, że wraz z nią nie nadciąga horda zainfekowanych. Gdy podczas patrolu złapała ich wichura, bohaterowie postanowili znaleźć schronienie w kompleksie budynków chronionych okratowanymi barierkami. Tam natknęli się na Abby, która została osaczona przez "biegaczy".

Joel i Tommy przyszli dziewczynie z odsieczą, a po opanowaniu sytuacji z zainfekowanymi przedstawili jej się. Wtedy zszokowana antagonistka zrozumiała, że stoi przed nią facet, który zabił jej ojca w szpitalu w Salt Lake City. Zamieć robiła się coraz intensywniejsza, więc Abby zaproponowała swoim wybawicielom, by pojechali wraz z nią do górskiego hotelu Baldwinów, w którym zatrzymała się razem z Owenem, Norą, Mannym i Mel. Nie widząc innej możliwości, bracia zdecydowali się podążyć za Abby.

Grupka jej przyjaciół zamilkła, kiedy na miejscu poznała po imieniu zabójcę chirurga Świetlików. Abby wyjaśniła krótko Joelowi, że go zna, a następnie strzeliła mu ze strzelby w nogę. Kiedy ranny bohater wylądował na podłodze z kulką w kolanie, ta pochyliła się nad nim i zapowiedziała, że zamierza się nad nim znęcać. Gdy dziewczyna chciała przedstawić zakładnikowi swoją wersję wydarzeń z Salt Lake City, ten przerwał jej, mówiąc: "Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę i to skończmy".

Reklama.

Mel założyła Joelowi na nogę prowizoryczną opaskę uciskową, aby zbyt szybko się nie wykrwawił. Abby w tym czasie wyciągnęła kij golfowy z torby i zaczęła nim okładać mężczyznę. Nadmieńmy, że Tommy dostał kilka razy w głowę kolbą od rewolweru i w czasie tortur leżał nieprzytomny na ziemi.

W międzyczasie Ellie i Dina, które w trakcie patrolu schroniły się w opuszczonej bibliotece przed nawałnicą, dowiedziały się od Jessego, że Joel i Tommy nie stawili się w punkcie kontrolnym, gdzie mieli zostać zastąpieni przez drugą zmianę. Ellie zaproponowała przyjaciołom, by się rozdzielili.

Reklama.

Przyszywana córka Joela pędziła na koniu przez ośnieżone wzgórza, wołając za Millerami, gdy nagle dostrzegła nad sobą posiadłość Baldwinów. Podeszła zatem bliżej do drzwi wejściowych, zza których doszły ją odgłosy rozmów. Dziewczyna zakradła się i kiedy otworzyła drzwi prowadzące do pokoju z widokiem na dolinę, ujrzała Joela całego we krwi, który już się nie poruszał. Zrozpaczona Ellie próbowała zaatakować oprawców, jednak siłą została przyciśnięta do ziemi.

Ellie błagała Joela, by wstał. On tylko patrzył na nią, z trudem łapiąc nawet najmniejszy oddech. Wtedy Abby uniosła kij golfowy do góry (nie był on złamany) i rozbiła Joelowi czaszkę. W grze podczas ostatniego uderzenia kamera jest skupiona na twarzy Ellie. Z boku ekranu widzimy tylko niewyraźny zarys rozłupanej głowy naszego protagonisty z pierwszej gry.

Reklama.

Dlaczego Abby zabiła Joela?

Abby jest córką chirurga Jerry'ego Andersona, który należał do Świetlików i chciał wykorzystać odporność Ellie, by stworzyć szczepionkę na infekcję wywoływaną przez maczużnika. Lekarz został ostatecznie zabity przez Joela, który nie mógł pogodzić się z wizją utraty swojej młodszej kompanki. Zabieg wiązał się bowiem z jej śmiercią.

Po znalezieniu ciała ojca, który zginął od strzału w głowę, Abby wstępuje na drogę zemsty. Po latach poszukiwań odnajduje Joela i na oczach obezwładnionej Ellie zabija go kijem do golfa. Śmierć głównego bohatera była dla graczy ogromnym szokiem. Zżyli się z Joelem do tego stopnia, że z automatu znienawidzili jego zabójczynię.

Reklama.