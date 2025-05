Na wakacje do kraju faraonów latamy przez cały rok. Jednak jak wskazują najnowsze dane, mimo upałów będzie to bardzo popularny kierunek na czerwcówkę (Boże Ciało) , ale i wakacje. Jednak Polacy, wybierając Egipt, skupiają się na wybrzeżu Morza Czerwonego . Prawdziwa perełka może jednak kryć się nad Morzem Śródziemnym.

All inclusive w Egipcie, jakiego nie znasz. Nad Morze Śródziemne przyciągną nową atrakcją

Turystów mogą przyciągnąć tam nie tylko podwodne doświadczenia, ale i tajemnicza historia obu miast. Wiadomo bowiem, że istniały one do IV w p.n.e. Właśnie wtedy doszło do nieznanego zdarzenia, przez które oba zostały pochłonięte przez fale Morza Śródziemnego. Brzmi to trochę jak biblijna historia "Sodomy i Gomory", które Bóg zrównał z ziemią.