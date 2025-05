Wydarzenie uświetniły występy takich formacji jak Neo-Nówka, Kabaret Młodych Panów czy Ani Mru-Mru. W większości występów przewijały się motywy polityczne i odniesienia do trwającej kampanii prezydenckiej .

Członkowie Neo-Nówki zabrali widzów na wycieczkę autokarową do Watykanu razem z ojcem (Radosław Bielecki) i synem (Roman Żurek). Panom po drodze towarzyszyło mnóstwo ciekawych osób, o których ojcu trudno było mówić z zachowaniem politycznej poprawności. Skecz "Wycieczka" przedstawiał dalsze losy bohaterów kultowej "Wigilii".

Neo-Nówka w nowym skeczu żartowała z Nawrockiego i Republiki

Na początku nie obyło się wzmianki na temat ostatniej afery mieszkaniowej Karola Nawrockiego. – Gdzie dziadek? – zapytał syn. – W DPS-ie. Mieszkanie jakiś młody od niego kupił – rzucił na to ojciec.

Potem było też o sprzedawaniu wiz. – Przez jaką Unię Europejską jedziemy do Watykanu? – zapytał w pewnym momencie Bielecki . – Przez Czechy – usłyszał w odpowiedzi. Po chwili okazało się, że kierowcą autobusu jest Pakistańczyk. – Ma uprawnienia, wizę, wszystko legalnie – próbował uspokoić poirytowanego ojca syn.

– Takie uprawnienia to teraz można kupić – padło na scenie. – Czyli potwierdzasz, że to twój rząd sprzedawał wizy imigrantom?! – ripostował Żurek . – Nie sprzedawał, tylko umożliwiał zakup – odbił piłeczkę jego towarzysz podróży.

W skeczu padły też słowa o WOŚP i Telewizji Republika. – Nie daję na Owsiaka, tylko na Radio, na partię, bo im zabrały skurczybyki, na Republikę. Wiesz, ile ja pis-ówek nabrałem od Bociana! – krzyknął ojciec. – Nie dajesz na Owsiaka, tylko na sprzęt medyczny do szpitali – zauważył syn. – A ty wiesz, na co to idzie?! – oburzył się.