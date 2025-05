To PiS miał zakłócać spotkanie u Mentzena

Według świadków, jednym z uczestników zajścia, miał być toruński radny PiS Maciej Koziołocki. Wszystko wskazuje na to, że po obejrzeniu nagrania z udziałem Radosława Sikorskiego w sieci, postanowił przyjść do pubu Mentzena wraz ze znajomymi. Sprawę opisał również lokalny portal Ototorun.pl, dobrze znający środowisko toruńskich radnych. "Newsweek" zwrócił się do radnego Koziołockiego oraz klubu radnych PiS o komentarz, ale na razie go nie dostał.