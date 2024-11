Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Grudzień wcale nie musi upływać pod znakiem nerwowych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Linie lotnicze kuszą ofertami tanich lotów, a turyści naprawdę mają w czym wybierać. W ramach cotygodniowego przeglądu wybraliśmy dla was kilka perełek.

Włochy za 140 zł w dwie strony. Linie lotnicze kuszą w grudniu Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Jesień i zima na całego przejęły stery w polskiej pogodzie. Słońca w listopadzie w zasadzie nikt nie widział, dlatego warto wykorzystać ostatnie dni tegorocznego urlopu, żeby wyrwać się choć na krótki grudniowy city break, albo nieco dłuższe all inclusive. Zwłaszcza że linie lotnicze znów kuszą tanimi połączeniami.

Włochy za 140 zł albo spełnienie dziecięcych marzeń w LEGOLANDZIE

Na dobry początek warto zwrócić uwagę na propozycję Ryanaira. Z Katowic można polecieć do Reggio Calabria na południu Włoch. Loty w terminie 3-10 grudnia kosztują tylko 140 zł w dwie strony, o ile spakujecie się do bagażu podręcznego. Na tę propozycję powinny zwrócić uwagę zwłaszcza osoby, które marzą o odwiedzeniu Sycylii. Wystarczy, że wsiądziecie na prom, a później do autobusu i w dwie godziny będziecie w Taorminie, u podnóża Etny.

Druga opcja to propozycja dla rodzin z dziećmi lub tych, którzy jeszcze nie do końca dorośli. W terminie 29 listopada – 2 grudnia (piątek-poniedziałek) można polecieć z Ryanairem z Krakowa do duńskiego Billund. Cena biletu w dwie strony to niecałe 200 zł.

Na czym polega wyjątkowość tego miejsca? Właśnie w jego pobliżu znajduje się bardzo popularny park rozrywki – LEGOLAND. Warto dodać, że właśnie podczas tego weekendu miejsce to zaprezentuje się w świątecznej osłonie. Dekoracje bożonarodzeniowe z klocków LEGO mogą wyglądać bardzo ciekawie. Dodajmy, że całodzienny bilet do parku kosztuje mniej niż 200 zł od osoby. Może więc nadarza się okazja, żeby urządzić sobie mikołajki przed 6 grudnia?

Ciepłe all inclusive na grudzień. Warto rozważyć Maroko

W kwestii wyjazdu na all inclusive tym razem mamy ciepłą, choć nie gorącą propozycję prosto z północnej części Afryki. Z Krakowa w terminie 13-20 grudnia można polecieć do Marrakeszu. To najbardziej turystyczne miasto Maroka kusi przede wszystkim zabytkową mediną, która jest istnym labiryntem, w którym czasami gubi się nawet GPS.

W cenie ok. 2,2 tys. zł od osoby można spędzić tydzień w pięciogwiazdkowym hotelu Atlas Targa. Obiekt jest nieco oddalony od zabytkowego centrum, ale na jego terenie (wg. oferty) znajduje się kryty basen, nad którym będziecie mogli odpocząć. Dodajmy, że w grudniu w Marrakeszu temperatura powietrza ma ok. 20 st. C, choć mogą zdarzać się nawet cieplejsze dni.