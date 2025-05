Szukanie pracy to niełatwa sprawa i składa się z wielu etapów. Wiele osób załamuje się już przy pisaniu CV, bo jak stąpania po polu minowym. Do tego trzeba je zrobić tak, by prześcignąć konkurencję. Można przesadzić lub napisać za mało informacji. Można też palnąc coś, co nas od razu skompromituje.