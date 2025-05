Hugh Jackman zamieszkał z nową dziewczyną Sutton Foster. Jego była żona jest "załamana"

Jednak w cieniu rozwodu pojawił się kolejny wątek – nowy związek Hugh Jackmana. 56-letni aktor i jego 50-letnia sceniczna partnerka z musicalu "The Music Man", Sutton Foster, nie tylko oficjalnie potwierdzili relację, ale – jak donosi australijskie New Idea – już razem mieszkają.

To właśnie ta przeprowadzka miała wyjątkowo zaboleć Furness. Według informatora New Idea, była żona Jackmana jest "załamana" faktem, że para mieszka razem w zakupionym w 2022 roku apartamencie, który miał być nowym początkiem dla ich związku. – Deborra włożyła w to miejsce całe serce. To miał być ich wspólny restart – teraz patrzy, jak inna kobieta urządza się tam na nowo – zdradziło źródło.