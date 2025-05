Amber Heard urodziła bliźnięta. Pokazała urocze zdjęcie

"Kiedy cztery lata temu urodziłam moją pierwszą córeczkę Oonagh, mój świat zmienił się na zawsze. Myślałam, że nie mogę wybuchnąć większą radością. Cóż, teraz wybucham trzy razy bardziej!" – czytamy w jej wpisie, do którego załączono zdjęcia przedstawiające stopy niemowląt.

Na zakończenie Heard zwróciła się do wszystkich mam na świecie, podkreślając, że "z miłością" świętuje razem z nimi Dzień Matki.

Najstarsza córka aktorki, Oonagh Paige, urodziła się w 2021 roku. "Cztery lata temu zdecydowałam, że chcę mieć dziecko. Chciałam zrobić to na własnych warunkach" –napisała po narodzinach pierworodnego dziecka.

Wyrok w "procesie dekady" dot. Johnny'ego Deppa i Amber Heard

W wywiadzie z "Today Show" Heard została zapytana o to, czy pomimo głośnej batalii sądowej nadal życzy Deppowi dobrze. – Kochałam go całym sercem. I starałam się, jak mogłam, aby głęboko zniszczony związek mógł jeszcze działać. Niestety nie udało się. Nie mam żadnych złych uczuć ani złej woli w stosunku do niego – dodała.