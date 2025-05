Konrad Piasecki zapytał posła PiS, czy ten zdawał sobie sprawę z przeszłości Karola Nawrockiego, zanim padła decyzja o wystawieniu go w wyborach prezydenckich. A dokładnie, czy wiedział, że brał on udział w przynajmniej jednej kibolskiej ustawce między kibicami Lechii Gdańska i Lecha Poznań .

– Wiedziałem, że był w młodości takim, można powiedzieć, kibicem mocno zaangażowanym w te ruchy – odparł Jacek Sasin. Prowadzący dopytywał, na co polityk odparł, że "nie poczuwał się, że jest to ważne".

– Ja sobie mniej więcej wyobrażam, co to znaczy być zaangażowanym w ruchy kibicowskie, z czym to się wiąże – dodał. Prowadzący zwrócił jednak uwagę na różnicę pomiędzy byciem kibicem, a kibolem.