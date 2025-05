Taka różnica jest między KO i PiS

Trzecie miejsce na podium zajmuje Konfederacja. Na formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka głosowałoby 17,7 proc. wyborców. Czwarte miejsce z o wiele niższym poparciem zajmuje dziś Trzecia Droga. Jej wynik to 6 proc. poparcia.

W sondażu prezydenckim równie małe różnice

Trzaskowski ma więc przewagę ok. 2 punktów procentowych nad Karolem Nawrockim. Różnica między kandydatami jest niewielka. Niepewność co do niedzielnego wyboru Polaków potęguje fakt, że (wedle sondażu) aż 10,69 proc. respondentów chce iść na wybory, ale nie wie, na kogo zagłosuje.