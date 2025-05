Trzaskowski ostrzega przed powrotem Czarnka i Kurskiego Fot. Marysia Zawada/REPORTER

– Słyszałem pana ministra Czarnka, który już opowiadał o tym, co będzie likwidował, jak wróci do władzy. To jest człowiek odpowiedzialny za niszczenie naszej edukacji i za ten totalny chaos. On już przebiera nogami, żeby wrócić. Widziałem też Jacka Kurskiego z tym jego cynicznym uśmiechem, jak już się szykuje, żeby wrócić (do TVP), zarabiać miliony, bo jemu tylko o to chodzi, żeby płacili mu za kłamstwo – powiedział Rafał Trzaskowski na spotkaniu z wyborcami w Kępnie.

Trzeba przyznać, że kontrowersyjni politycy PiS mocno ułatwili Rafałowi Trzaskowskiemu zadanie.

"Wrócę do was, kochani. Wrócę do was, kochani, w telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie" – zapowiedział Jacek Kurski, który postanowił przestrzec dziennikarzy Telewizji Polskiej, z którymi rozmawiał.

Nagranie z prezesem telewizji publicznej za rządów Zjednoczonej Prawicy opublikowano na koncie TVP Info w serwisie X.

Kurski z uśmiechem, Czarnek z groźbą

Trzeba przyznać, że żarcik kontrowersyjnego byłego szefa TVP nie spodobał się nie tylko Trzaskowskiemu, ale i... Nawrockiemu. Słowa kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta dla wielu wyborców tej partii mogą być zaskakujące. "Po moim trupie…" – czytamy w jego wpisie na X.

Równie dużą sławę na finiszu kampanii prezydenckiej zyskał Przemysław Czarnek. Postanowił on uderzyć w Onet, który opisywał niedawno domniemaną przeszłość Karola Nawrockiego w biznesie sutenerskim. Czarnek wprost groził Onetowi.

– Wyrok będzie w wolnej i praworządnej Polsce. Wszyscy poniosą odpowiedzialność za to, co robią. Onet w ogóle przestanie istnieć, ponieważ to, co zrobił w tej kampanii, jest tak obrzydliwe. Ja nie grożę, tylko stwierdzam fakt – mówił poseł PiS.