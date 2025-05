Maciej Pela zapytany o powód rozstania z Kaczorowską. "Znalazłem odpowiedź"

Weronika Tomaszewska-Michalak

R ozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było jednym z najgłośniejszych w show-biznesie. Tymczasem znany choreograf został zapytany o powód rozpadu swojego małżeństwa. Przyznał, że sam musiał znaleźć na to odpowiedź. Wcześniej w wywiadach mówił, że to nie on zdecydował o zakończeniu związku. Ostateczna decyzja żony była dla niego zaskakująca i bolesna.