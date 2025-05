Jak donosi grecki portal Voria 17-letni Bartosz G. miał próbować odebrać sobie życie. Według tych informacji, nastolatek przywiązał prześcieradło do krat i próbował odebrać sobie życie.

Na miejscu interweniowali funkcjonariusze, którzy przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Bartosz G. w stanie krytycznym został przewieziony karetką EKAB do szpitala Papageorgiou.

Bartosz G. trafił do szpitala w stanie krytycznym

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, grecki sąd zdecydował o wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec 17-latka. Postanowienie to nie jest jednak prawomocne, może zostać zaskarżone do sądu wyższej instancji. Jeśli tak się stanie, procedura ekstradycji może się nieco wydłużyć, choć decyzja powinna zapaść w ciągu dwóch tygodni, a po kolejnych dziesięciu dniach podejrzany może zostać przewieziony do Polski.