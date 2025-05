Peniafobia – nowe pokolenie, nowy lęk

Jak pokazuje raport UCE Research i Risify.pl z 2024 roku, ponad 47 proc. młodych Polaków najbardziej boi się braku pieniędzy , a aż 27 proc. lęka się rosnących kosztów życia .

Nowe priorytety – pieniądze, rozwój, przyjemność

rozwój osobisty (kursy, edukacja), podróże, hobby i rozrywkę, zdrowie psychiczne i fizyczne (np. psychoterapia, wellness).

Zamiast oszczędzać na przyszłość dzieci, inwestują w jakość swojego obecnego życia. W ich oczach bezpieczeństwo finansowe to warunek poczucia sprawczości, wolności i godności. Życie bez pieniędzy to dla nich życie w ciągłym stresie, a więc – w ich rozumieniu – życie niskiej jakości.

Między pokoleniami: zderzenie wartości

Peniafobia wśród młodych to nie tylko indywidualny problem – to zjawisko społeczne, które zmienia strukturę demograficzną, rynek pracy i sposób myślenia o przyszłości. Pokolenie Z nie chce się bać – dlatego chce zarabiać. A bieda to dla nich nie tylko brak pieniędzy – to brak kontroli, wolności i wyboru.